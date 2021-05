EESLIINI KANGELASED | Haiglas on tulnud harjuda uue eluga. Vabatahtlike motivatsioon innustab ennastki

Liisi Põldots on terve koroonakriisi vältel töötanud Tartu Ülikooli kliinikumis õendusjuhina. Kriis on tavapärasele tööle ja töökeskkonnale aga hoopis teise näo andnud: tööpäevad on pikemad, palju on tulnud teha ümberkorraldusi, kaasata ja välja õpetada lisapersonali teistest osakondadest. On olnud pingelised ajad, kuid Liisi usub, et kiire kohanemise vajadusest õpitud oskustest on ka tulevikus ainult kasu.

***

Esimesed COVID-patsiendid jõudsid meie haiglasse juba eelmise aasta märtsis ning alates sellest ajast on viirus haiglaelu ühel või teisel moel mõjutanud. Kohaneda on tulnud kiiresti: sedamööda, kuidas raskes seisus patsientide hulk kasvas, pidime avama uusi intensiivraviosakondi, võttes üle teiste osakondade ruume ja personali. Kui patsiente vähemaks jäi, tuli vastloodud osakonnad ka sama kiiresti sulgeda. Alles eelmisel nädalal pakkisime kokku ühe oma ajutiselt loodud osakondadest.

Töötajad on pidanud tegema meeskonnatööd inimestega, keda nad võib-olla näevad tol päeval elus esimest korda.

Nii töötajad kui ka patsiendid on pidanud harjuma igapäevase kaitsevarustuse kandmisega. Oleme haigla teistest osakondadest kaasanud ka lisapersonali, mistõttu on töötajad pidanud tegema meeskonnatööd inimestega, keda nad võib-olla näevad tol päeval elus esimest korda. Kuigi see on olnud üks suur proovilepanek, on samas olnud ääretult tore näha pidevalt uusi inimesi, kes on motiveeritud ja teotahtelised. Kogu uus personal liitus meiega vabatahtlikkuse alusel ning see annabki tööle juurde hulganisti motivatsiooni, kui näed, kui paljud inimesed on valmis oma mugavustsoonist välja astuma.