Maarja Keskpaik: prioriteet ei ole distantsõppega tekkinud õpilüngad, vaid õpilaste ja õpetajate vaimne tervis

Raha hariduses on taaskord muutunud kuumaks jututeemaks. Hiljuti sai teatavaks, et üldhariduskoolide õpetajate töötasu tõuseb järgmisel aastal vähemalt 3 protsenti. Seejuures tekitas pahameelt valitsuse otsus vähendada kohalikele omavalitsustele eraldatavat huvihariduse toetust 7 miljoni euro võrra. Pandeemiast räsitud aeg on keeruline, raha on vähe ja pingeid omajagu.

Tagumine aeg on avada laiapõhjalisem arutelu nendega, kes teavad kõige paremini, kus ja milles peituvad distantsõppe poolt tekitatud augud, kellel on augud ning millised võiksid olla tulemuslikud lappimistehnikad. Küsime erinevate koolide õpetajatelt ja tugispetsialistidelt endilt!