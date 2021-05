Indrek Saul: kohe miljon vaktsiinidoosi või adjöö, jaanipäev!

1) Minister Kiik, kus on lubatud miljon doosi vaktsiini II kvartali jooksul (Kiik, 12.04, ERR)? Kas juunis saabub miljon? Kuhu te need pistate? Juunis oleks vaja vaktsineerida siis juba 250 000 inimest nädalas. Tänane tempo on 5 korda väiksem. Kus te seda teha kavatsete, kui isegi suurhalle pole ära broneeritud! (Seer, 30.04, ERR).

2) Vaktsineerimise kiirus on ebapiisav (Graafik 1). Kordades väiksem kui vaja. Viimasel nädalal on minu teada küll oluliselt rohkem vaktsiine saabunud, kui ära süstitud. Ja mida paganat me neid teisi doose praegu süstime, epideemia piiramiseks on vaja saada kõigile esimene suts õlavarde! Esimese ja teise sutsu vahele võib vabalt kuni 12 nädalat jätta.