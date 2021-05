"LHV uue heliloomingu Au-tasu 2021" pälvis Rasmus Puur

Konkursi žüriisse kuulusid Tiia Teder (žürii esinaine, Klassikaraadio), Helena Tulve (Eesti Muusika Päevad, Eesti Heliloojate Liit), Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Selts), Iris Oja (metsosopran) ja Kristiina Poska (dirigent).

Kuigi konkurents oli tihe, selgus võitja siiski väga üksmeelselt. “Rasmus Puuri “Viiulikontserdi” puhul on tegemist äärmiselt sügavamõõtmelise teosega, mis on meisterlik nii oma viiuli- kui orkestrikäsitluselt, tugeva dramaturgia- ja vormitunnetusega ning mis ehk isegi kõige tähtsam – selge kvaliteediga puudutada meid sügavuti ning endaga jäägitult kaasa viia. Me võime olla tõsiselt uhked oma sellise äärmiselt potentsiaalika noore helilooja üle ning tema viiulikontserdi puhul on tegemist teosega, mis vääriks tähelepanu kahtlemata ka rahvusvahelisel tasandil,” lisas Poska.

“Viiulikontsert on tunnistus muljetavaldavast arengust, mille Rasmus Puur on heliloojana läbi teinud. Teos on psühholoogiliselt tundlik, väljendusvahenditelt rikkalik ja mitmeplaaniline ning vormiliselt monumentaalne. Viiulikontserdiga on Rasmus Puur astunud esimese sammu eesti sümfoonilise muusika väljapaistvate loojate hulka,” lisas Kerri Kotta.

LHV Au-tasu anti tänavu välja kuuendat korda. LHV Panga juhi Kadri Kiiseli sõnul ületab meie heliloojate muusika riigipiire. ”Väärt muusika mõistmiseks ja tunnetamiseks ei ole oluline viibida mingis kindlas kohas või rääkida mingit kindlat keelt – see on osa meie kultuurist, mis ei taju riigipiire. Eesti muusika on viinud meid maailmakaardile ja mul on hea meel, et saame LHV poolt kaasa aidata uute talendikate heliloojate ja kaasaegse muusika tutvustamisele,” märkis Kadri Kiisel.