Üks Saksa valimiste põhiküsimusi: kas Putinile vastu seista või mitte?

Pärast Saksamaa septembrikuiseid föderaalvalimisi hakkab Euroopa suurima majandusega riiki juhtima tõenäoliselt üks kahest valikust. Üks on inimõiguste eestvõitleja, kes nõuab Venemaale ja Hiinale karmi suhtumist. Teine on lepliku joone toetaja, kes tahab, et Vladimir Putiniga aupaklikumalt käitutaks. Üllatavalt kuulub esimene poliitik Roheliste parteisse, mille asutasid külma sõja aastatel vasakpoolsed rahuaktivistid. Tema vastane esindab konservatiivset parteid, mis on traditsiooniliselt pidanud end Saksa poliitikas USA lojaalseimaks liitlaseks.

Sügiseste valimiste tulemus on tõenäoliselt Annalena Baerbocki juhitud Roheliste ja Armin Lascheti Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) koalitsioon. Angela Merkeli järgse ajastu tõotavad sisse juhatada nende kahe suured välispoliitilised erimeelsused.

Merkeli valitsusajal on Saksamaa üldiselt üritanud hoida keskteed, võttes sõna inimõiguste ja demokraatlike ideaalide kaitseks, kuid arvestades ka riigi tööstussektori huviga Hiina turgude ja Vene energiavarude vastu. „Nüüd kui Valges Majas on Joe Biden, on korraga kahes suunas mängivat geopoliitilist strateegiat järjest raskem õigustada,” sõnas välispoliitika analüütik Ulrich Speck.