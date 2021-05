Inimõiguste Instituut on teinud korduvuuringu elanikkonna meeleoludest ning vaadetest koroonapiirangute osas. Viimase uuringu kohaselt leiab üle kolmveerandi inimestest, et koroonaaja piirangud ei ole rikkunud kellegi põhi- ega inimõigusi. Koroonapiirangute vastased on vähemuses: vaid iga kuues arvas, et piirangud on nende inimõigusi rikkunud.