Maskid, elektroonilised piletiväravad, kuni 25%-line täituvus. Muuseumid on näitusesaalide taasavamiseks valmis

Muuseumid on valmistunud külastajate hajutamiseks ja suunamiseks – näitusesaalides kehtivad 25-protsendiline täituvusnõue, 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Tallinna Kunstihoone projektijuhi Sirli Ooti sõnul on Kunstihoones loodud lisaks tavapärasele kassamüügile ka online piletimüügikeskkond Fienta, et külastajad ei peaks pikalt viibima Kunstihoone kitsaimas ruumis fuajees. “Lisaks oleme külastajatevoo hajutamiseks otsustanud erandkorras olla terve Kevadnäituse toimumisaja avatud seitse päeva nädalas - esmaspäevast pühapäevani 11-18ni,” rääkis Oot.

Eesti Kunstimuuseumi direktori Kadi Polli sõnul oli Kumu-külastus turvaline ja korraldatud juba enne pandeemiaaega, kuid nüüd on saalidesse loodud veelgi kindlamad piirangud. “Meil on elektroonilised piletiväravad, seega teame täpselt, mitu inimest on suures näitusesaalis või kogu majas. Kuna vaadata on majas palju, siis kindlasti loodame ka publiku mõistlikkusele, millises tempos liikuda ja millise videoruumi uksel ehk vajadusel veidi oodata,” sõnas Poll.