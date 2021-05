JUHTKIRI | Rohkem vabadust = rohkem vastutust. Lannole asendust

Vaktsineerimine küll edeneb, aga mitte nii kiiresti, et saaks juba muretu olla. Et pandeemial poleks enam lootustki pead tõsta, peaksime vaktsineerima 100 000 või rohkem inimest nädalas, aga möödunud nädalal vaktsineerisime ainult 50 000. Maikuu teises pooles ei jää asi kõigi eelduste järgi enam vaktsiinide puuduse taha, aga nii pakkumise kui ka nõudluse poolel on kahtlusi, kas need suudetakse ka võimalikult kiiresti süstida.