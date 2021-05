Ungari ajakirjanike sõnul ei ole seal tavaline, et 80 inimest hakkab koos ennast, oma põhimõtteid ning usku ajakirjandusvabadusse ja usaldusväärsesse informatsiooni vahendamisse kaitsma.

Keset pandeemiat loobusid nad ühest oma elu tähtsaimast osast, teatasid armastatud töökohal, et hüppavad tundmatusse ning ehitavad siis nullist üles midagi täiesti uut: uue, asjaliku, erapooletu, kriitilise ja uudishimuliku internetiajalehe, mida loevad iga päev sajad tuhanded inimesed.

See tehti teoks. Kümne miljoni elanikuga Ungaris on Telexil nüüd iga päev ligi 700 000 lugejat ja see on riigi suurim ühisrahastuse abil tekkinud väljaanne. Telexi tegevust on toetanud üle 43 000 inimese.