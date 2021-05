Muud ei saa öelda fakti kohta, et kõigist päevadest just täna on otsustanud vabariigi valitus välisminister Eva-Maria Liimetsa näol austada Tallinnas vastuvõtuga Ungari välis- ja kaubandusminister Péter Szijjártót. Ehk siis Viktor Orbáni režiimi käsilast, kus pressivabadus kui demokraatialiku ühiskonna üks alusväärtusi on erinevate riiklike ja kvaasiriiklike käikudega kinni keeratud. Vaba ajakirjandus on asendatud riikliku, kontrollitud ja ühekülgse propagandasüsteemiga, mis mitte üksnes ei pese ungarlaste ajusid vaid käratseb ja valetab EL-i partnerite pihta.