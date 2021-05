Aadu Must: valmis ei pea saama ainult karp, vaid see peab ka kultuuri mõttes elama

Musta hinnangul oli ka tema jaoks üllatus, et Estonia juurdeehituse ja Südalinna kultuurikeskuse vahele mahtusid veel Narva Kreenholmi kultuurikvartal ja Arvo Pärdi keskus. Seda, et kõik oleks rahul, komisjoni esimehe sõnul kunagi ei juhtugi. "Päris ühel meelel oleme kalmistul, kui on suu mulda täis ja ei saagi vaielda," ütles Must.