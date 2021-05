Moskva võib „ebasõbralikke riike” edaspidi tõsisemalt kiusata

Moskva Punasel väljakul tehti juba aprilli lõpus võidupüha paraadi proove. Enamik venemaalasi soovib uskuda, et Venemaa on suurvõim, kes on nüüd põlvilt tõusnud ja end sirgu ajanud.

Foto: Sergei Bobylev / TASS / Scanpix