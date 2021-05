Jüri Ratase valik: kas peaminister või president

„Kui Jüri tahab saada presidendiks, siis ta selleks ka saab," on Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kindel. Temaga nõustuvad reformierakondlased. „Üldine poliitiline loogika ütleb, et kui meil on peaministrikoht, siis presidenti me enda ridadest ei otsi. Aga me tahame Eestile head presidenti ja selle nimel tuleb tööd teha," ütleb Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo. „Mis puutub Jüri Ratasesse, siis tuleb küsida neilt (Keskerakond - toim), mida nad teha tahavad. Seda meie nende eest öelda ei saa. Aga tänase seisuga pole koalitsioonis midagi kokku lepitud," lisab Keldo.

Ratas on avalikkuse ees Reformierakonna isalikult õpetamist praeguseks tagasi tõmmanud. Nagu oravad ise ütlevad, rahunes ta pärast riigikogu esimeheks saamist. Ent öeldakse ka seda, et Ratas käitub ikka veel veidralt ja on oma mõtetes eelmise valitsuse juures.