JUHTKIRI | Las ooperimaja ehitus ühendab meid

Omaette küsimus on veel, kas üldse on õige anda raha, et niigi õitsvasse Tallinna ja Tartusse kultuuriasutusi juurde ehitada. Võib-olla peaks eelistama väiksemaid paiku? Eelvalikus oli peale Narva ja Rakvere omade ju teisigi kandidaate, kokku 11.

Teisalt vastab riiklikult tähtsa kultuuriobjekti määratlusele kõige paremini just ooperimaja. Estonia on teatavasti kogu aeg tegutsenud hoopis sõnateatri jaoks ehitatud majas. Meenutagem sedagi, et uue ooperimaja ehitamise plaani on veeretatud juba ligi pool sajandit ja varem öeldi, et pärast Kumu ja ERM-i tuleb Estonia kord. Regionaalpoliitilises mõttes ei pruugi see tingimata olla ebaõiglane, sest kultuuriobjekte – kontserdimaju, muuseume, raamatukogusid jm – on Eestis sel sajandil ehitatud või kapitaalremonditud päris palju, kasutades muid rahaallikaid, näiteks EL-i abiraha ja erakapitali. Need võimalused on olemas edaspidigi.