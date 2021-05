Praegune president püüdis ametisse astumisel luua rahva ühendaja kuvandit, mis tal ka mõneks ajaks õnnestus. Milliseks kujuneks Jüri Ratase kampaania, pole võimalik ennustada, sest kuigi peaministrina oli ka tal rahva ühendamise sõnum esiplaanil, siis me kõik teame, kuidas see tegelikkuses välja kukkus - lõhed erinevate ühiskonnagruppide vahel on pigem suurenenud kui vähenenud.