VASTULAUSE | Alex Savolainen: kõrvutada kliima- ja tervisekriisist väljumist totalitaarse režiimiga on üle võlli

Kindlasti on EKRE ridades antisemitismi eksperte, kuivõrd Helle-Moonika Helme enda erakonna liige ja ametikaaslane on aastaid olnud antisemiitliku veebientsüklopeedia eestikeelse osa toimetaja.

Ometigi kõrvutada kliima- ja tervisekriisist väljumise meetmeid Hitleri (ja Stalini) totalitaarse režiimiga on üle võlli. Riigikogu liige ei pruugi aduda, millised on koroonahaiguse tüsistused või kuidas mõjutab inimtegevus kliimat. See aga ei tähenda, et tuleb nii elukauget arvamust ajaleheveergudel kuulutada.

Minu jaoks on täiesti uskumatu, et Helme peab oma arvamust tõetruumaks kui lugupeetud arsti teadusel põhinevat hinnangut.