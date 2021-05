Tartu ülikooli professor ja teadusnõukogu liige Krista Fischer ütles täna , et koroonaviirusega nakatumise langustrend on möödas ja taas on käsil kasvufaas. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul lükkas valitsus arutelu piirangute edasise leevendamise üle nädala võrra edasi, et nakatumisnäidu muutumist jälgida.