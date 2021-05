Hiina kompartei ülikool sai loa hakata Euroopas oma tarkust jagama

2019. aasta detsembris muutis Hiina haridusministeerium Shanghais tegutseva Fudani ülikooli hartat ja eemaldas sellest kõik viited akadeemilisele ning mõttevabadusele. Selle asemel lisati hartasse viide, et järgitakse kommunistliku partei ideoloogiat ning viiakse täide partei hariduspoliitikat. Samal kuul allkirjastasid aga Fudani ülikooli president ning Ungari innovatsiooni- ja tehnoloogiaminister vastastikuse mõistmise memorandumi, et rajada Budapesti Fudani ülikooli filiaal. Minister László Palkovics ütles, et Hiina ülikooli laienemine Ungarisse aitab kaasa riigi kõrghariduse rahvusvahelistumisele ja toetab ka Hiina investeeringute kasvu. Rahvusvaheliste edetabelite järgi kuulub Fudan maailma 50 parima kõrgkooli hulka.

Möödunud nädalal astuti järgmine samm. Valitsuse ja Fudani ülikooli strateegilise kokkuleppe raames avatakse 2024. aastal Budapestis ülikooli esimene linnak väljaspool Hiinat. Ühtlasi oleks tegu esimese Hiina ülikooli filiaaliga Euroopa Liidus. Ülikoolilinnaku ehitamiseks plaanitakse kasutada Hiina ehitusettevõtteid, -materjale ja tööjõudu, enamik ehitusraha tuleb Hiina pangalt saadud laenust.