KULTUURIBIIT | Kuraator Siim Preimani playlist

Siim Preiman ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Kuigi muusikal on minu elus väga oluline roll, kuulan ma teda järjest vähem. Viimaste aastatega on lihtsalt muutunud minu muusika kuulamise viis. Poisslapse pikk puberteet on läbi ning koos sellega kadunud ka tungiv vajadus kogu aeg kõrvaklappe kanda. Selle asemel paelub mind aina enam teiste inimeste jutuvada, trammide kriuksumine või plekkkatuse kolin. Aga kui siis lõpuks tuleb muusikaisu peale, on see oi-oi-oi kui intensiivne. Paraku söödavad mind tundma õppinud voogedastusplatvormid mulle ette lõputuid variatsioone ühest ja samast. Siis peab leidma muid viise muusikanälja kustutamiseks. Näiteks kõrvalt kuuldud lood. Need on sõprade-sugulaste lemmikud, mis vaikselt kõrva on pugenud ja mille otsimine ja leidmine äratavad mõnusalt magusaid mälestusi. Teine võimalus on äpi asemel muusikat kuulata plaadi või kasseti pealt, mille puhul tuleb valida selle hulgast, mis parasjagu kapis leidub. Pärast seda, kui minu kätte jäi koorijuhist vanaisa plaadikogu, olen end mitmel õhtul kidramusa asemel avastanud hoopis Kreeki, Tormist või Rahmaninovi kuulamas.