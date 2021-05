Signe Riisalo: noorte vaimne tervis on kriisis halvenenud - julgege rääkida ja abi küsida

Vaatamata sellele, et noored on vapramad vastu panema koroonaviiruse poolt põhjustatud füüsilistele tüsistustele, on vaimselt olnud möödunud kriisiaasta nooremaealistele siiski raske.