UUS NORMAALSUS | Imre Sooäär: muutkem Eesti maailma virtuaalsuhtluse Mekaks

Kaugtöö ja videosuhtlus on paljudele meist uus normaalsus ja seda juba üle aasta.

Pole kahtlustki, et seda võimaldavad platvormid on tulnud, et jääda. Sellised suurtegijad nagu Microsoft Teams või Zoom Meetings said mullu miljoneid uusi kasutajaid ning kuigi virtuaalne ei asenda kunagi täielikult inimkontakti, kasvab nende arv veelgi.

Tõsi, Eestist tuule tiibadesse saanud ükssarvik ja sama valdkonna pioneer Skype hakkab Microsofti valduses oma sära kaotama, ent samal ajal on Eestil ka uues võidujooksus oma edulugusid. Näiteks võitis Eesti firma Global Virtual Solutions mõni kuu tagasi ÜRO rahvusvahelise virtuaalkonverentside hanke.

Kuidas seda ära kasutada, et Eesti väljuks kriisist võitjana?