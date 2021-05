Küsitlused ei valeta. EKRE teeb kohalikeks valimisteks valmistudes venekeelsete valijate südamete võitmiseks head tööd.

Arusaadavatel põhjustel pole rahvuskonservatiivse Eesti-peab-kuuluma-põlisrahvale-loosungi all tegutsenud EKRE reiting muukeelsete valijate seas ajalooliselt just eriti kõrge olnud. Kuid avaliku arvamuse küsitlused näitavad aina enam, et EKRE on pärast aasta alguses toimunud valitsusvahetust venekeelsete valijate seas tuule purjedesse saanud.