NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: riidekapp keset tuba

Igaüks, kel on pisutki kujutlusvõimet, oskab silme ette manada tihkelt hoonekarpe täis pressitud Tammsaare parki ning mõistab, kui jõle see on. Jah, muidugi saab öelda, et juurdeehitis võib tulla ka kaunis. Kuid isegi kui niimoodi juhtub, vajab ilu nautimiseks enese ümber vaba ruumi. Parun Haussmann laskis Cité saarel lammutada sadu maju, et need Jumalaema kirikut ei varjutaks, ja Taj Mahal võib olla ükskõik kui kaunis, aga kui see toppida tikutoosi, siis ei märkaks seda keegi. Estonia juurdeehitis oleks igal juhul litsutud Draamateatri ja pargikohviku vahele, mõlemal pool kitsas ja hämar pragu, kuhu ei ulatuks enam iialgi päikesevalgus. Ühte pilu läbides oleks oht põrgata vastu 1905. aasta mälestusmärki, teises tõkestaks teed hiiglaslik Pätsi pea.

Igaüks võib üritada ette kujutada, milliseks muutub tema elutuba, kui sinna tassitaks peale olemasoleva mööbli veel üks hiiglaslik riidekapp või tiibklaver. Just selline hakkaks välja nägema ka Estonia teatri tagune, sõltumata arhitekti kuitahes geniaalsetest ponnistustest. Tuleks liikuda mööda seinaääri ja kõht vastu selgroogu tõmmata.

Muidugi, Estoniast võib aru saada. Nad on pidanud nii kaua leppima ooperiteatriks sobimatu majaga, taluma kõikide unistuste ja plaanide luhtumist. Neid on ahistanud hõlmikpuu, neile on suure suuga lubatud krunte mere äärde, ent ometi mitte antud... Paratamatult võtavad sellises olukorras maad ahastus ja meeleheide. Kui inimesed on meeleheitel, siis kaotavad oma väärtuse sellised sõnad nagu „ilu” ja „hea maitse”. Siis soovid lihtsalt eluga pääseda.