Reformierakondlane: vanaviisi jätkates oleksime mõne aastaga käpuli ja ees ootaks maksutõus

Uuel valitsusel ei olnud valikut samamoodi kinniste silmadega edasi purjetada. Meie laenukoormus on jätkuvalt madal, aga eelarve tulude ja kulude vahe on nii suur, et vanaviisi jätkates oleksime vaid mõne aastaga päris käpuli.