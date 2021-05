JUHTKIRI | Praegu on aferistide kuldaeg. Hoidke ennast

Investeerimispetturitele puhub praegu vähemalt neljast suunast pärituul. Esiteks, osa inimeste hoiused on jõudsalt kasvanud, sest koroonapiirangute tõttu pole nad saanud endises mahus kulutada reisimisele ja meelelahutusele. Teiseks, hoiustamise tootlus on kaduvväike. Kolmandaks, viimastel aastatel on loodud hulk uusi investeerimisvõimalusi – krüptoraha, ühisrahastus jne –, mille sekka on mugav ka pettusi sokutada. Neljandaks, Eesti pensionireform ja keskpankade rahatrükk on viinud paljude inimeste mõtted investeerimislainele.