Keskerakonnas on mõnusam? Raimond Kaljulaid: avalike ametikohtade jagamine erakonda värbamise eesmärgil on kriminaalkuritegu

Aastate jooksul on Keskerakonna mõjusfääri liikunud mitmeid teiste erakondade poliitikuid. Kes on jätnud töö parlamendis ja läinud bussijuhtide juhiks, kes läinud linna juhtima ja kes on lihtsalt värvatud ühe erakonna asemel teise heaks hääletama.

Isamaa tõusev täht Mart Luik lähiajal oma erakonna ridades valimistel enam ei osale, vaid hakkab hoopis Tallinna linnas tööle. Kas Keskerakond mängis oma konkurendi üle ning elimineeris potentsiaalse ohu valimistel? Luik ja keskerakondlaste peasekretär nii ei arva. Konkurendid aga küll.