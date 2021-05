Manuela Pihlap: maailm ei sündinud saja päeva eest päikesetõusuga Kadriorus

Kui kerime aja aasta tagasi, siis on selge, et rakendatud piirangud olid äärmiselt järsud ja sageli ettevõtlusele kahjustavad. Mis olid sellises olukorras alternatiivid?

Kas stimuleerida majandust ja aidata säilitada ettevõtteid ning töökohti või siis lasta süsteemil isevooluteed minna?

Olid ka ju reformierakondlased seda meelt, et hätta sattunud ettevõtteid tuleb toetada. Arusaadav oli see, et kõigel on hind, mis tuleb hiljem kinni maksta. Kust siis see lodevuse ja raiskamise jutt?

Ma jahutaks värskete ministrite hoogu, nagu oleks eelmine valitsus kõik valesti teinud.