Henn Põlluaas: iseseisvust ei panda kaalukausile, tegelikult poleks kärpeid vajagi

Kuni Ukraina ründamiseni Venemaa poolt olid Lääne-Euroopa riigid riigikaitseküsimustesse liiga leigelt suhtunud. Peale seda on pikaajalise julgeolekupoliitika olulisust mõistetud. Kõik riigid on asunud enda kaitse-eelarvet tõstma. Jah, Eesti on eeskujulikult täitnud NATO kahe protsendi nõuet juba aastaid, kuid nii meile kui meie liitlastele on ammu selge, et enda esmase ja iseseisva kaitsevõime tagamiseks sellest ei piisa. Seda on meile otsesõnu ja korduvalt ka välja öeldud. Kõige kurioossem on, et tegelikult ei peaks valitsus kärpimise teed minemagi. Ei kaitse-eelarvelt, hariduselt, päästjatelt-politseinikelt ega lastelt huvitegevuselt raha ära võtma.