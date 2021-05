12 lugu nädalavahetusse: elatise kalkulaator, viimaste aastate üks veidramaid äritülisid, Eesti popimates kohukestes palmiõli

KALKULAATOR | Riik muudab elatise maksmise süsteemi. Arvuta, kui suur oleks su elatis uue seaduse järgi

Riik on ette valmistamas uut elatise korda. Senise alampalgaga soetud elatise asemel hakkab elatise suurust mõjutama viiest komponendist koosnev valem. Et inimesed näeksid selgemalt, kuidas elatise uus valem neid mõjutab, tegi EPL elatiskalkulaatori.

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute puhul on immuunsetele ette nähtud mõningased erisused. Vaatame sisse, kes on immuunne ja mis vabadusi neil rohkem on. Ühtlasi heidame pilgu riikidele, kes vaktsineeritutele reisimist soodustavad.

Aasta aega on koroonapandeemia valitsenud me elu ning emad pidanud seisma silmitsi veel keerulisemate ülesannetega, kui neil seni olnud. Siin on viie tuntud ema pihtimused, kuidas nad koroonaajal on toime tulnud.