2016. aasta juunis konfiskeeriti Los Angelese sadamas iidne Vana-Rooma skulptuur. Itaalia ametnike arvates on kuju röövitud Itaaliast. USAs algatatud tsiviilhagis on mainitud ka reality-saatest “Keeping Up With The Kardashians” tuntuks saanud Kim Kardashiani nime.

Kohtudokumentide kohaselt ostis Kardashian Belgia kunstikaupmehelt Myroni teose, mida tuntakse Samose Athena fragmendina.