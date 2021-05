EESLIINI KANGELASED | Koroonakriisiga staapides võidelnud isa ja tütar: kindlasti oli Merilin minu jaoks väga kindel pidepunkt

Kriisis töötamine on ootamatusi täis. Selle aasta alguses olin olukorras, kus pidin äkitselt hakkama kommunikatsiooniosakonda juhtima – uju või upu. Kuna ma olen kunagi ujuja olnud, siis uppumine minu jaoks kõne alla ei tulnud. Kui ma nüüd mõtlen jaanuarile tagasi, siis tundub see justkui üks väga pikk päev, kus oli ainult ringi jooksmist. Eks sellised ootamatud olukorrad on omajagu rasked, kuid see näitas mulle, et kui olukord on halb, siis inimesed mu ümber on tegelikult imelised. Tänu neile tulin ma sellest olukorrast veelgi tugevamana välja.

Tore oli teada, et mingi asja joonde ajamise nimel oli vaja helistada oma isale. Eks see on ka üldiselt mulle veidi julgust juurde andnud.

Kui koroonaviirus maailmas vohama hakkas, ei olnud meil kellelgi vähimatki aimu, mis saama hakkab. Ma ei olnud terviseameti tegemistest kuulnudki. Ometi sattusin keset kuuma kriisiaega kõige põnevamasse seltskonda – Terviseameti kriisistaapi. Olin seal ametiabi korras kommunikatsioonis abis. Ma olen alati tundnud mingit tõmmet just kõige kriitilisemate olukordade vastu. Nii see toimus ka 2020. aasta kevadel - töötasin siis veel maanteeametis. Ma ei kahelnud kordagi selles, kas peaksin terviseametisse appi minema. Samal ajal töötas mu isa Kuressaares kriisistaabis. Nii tore oli teada, et mingi asja joonde ajamise nimel oli vaja helistada oma isale. Eks see on ka üldiselt mulle veidi julgust juurde andnud.

Jako ja Merilin on isa ja tütar, kes mõlemad on koroona kriisi ajal eesliinil töötanud. Jako Päästeameti poolt toetamas kriisistaapi nii Kuressaares kui ka hiljem mandril ning Merilin Terviseameti kommunikatsiooniosakonnas. Pingelisel ajal on nad leidnud palju tuge nii toetavast meeskonnast kui kriisiajal väljakujunenud uutest harjumustest, kuid kõige enam just üksteisest.

Töö on muidugi pingeline ning tuleb ette ka raskemaid päevi. Iga päev on erinev ning rutiini kindlasti ei ole - mõni päev upume meediapäringute alla või siis tegeleme hoopis jooksvate teemade lahti harutamisega. Terviseametis tööl olles on küll ette tulnud olukordi, kus vaimselt on nii raske, et füüsiliselt on juba paha olla. Just nendel hetkedel helistan ma esimesena isale. Võib öelda, et ta on mu majakas kogu selle kriisi sees. Ta teab alati, mida öelda või kuhupoole mind suunata.

Võib öelda, et ta on mu majakas kogu selle kriisi sees. Ta teab alati, mida öelda või kuhupoole mind suunata.

Üks minu hea kolleeg tutvustas mulle üht tsitaati, kui ma parasjagu istusin tema kabinetis lootusetult kössi vajunud olekus, mõeldes, et mis küll edasi saab. See tsitaat oli Anthony Fauci öeldud: „Tervisevaldkonna ametnikuna oleks mõeldamatu sellest olukorrast välja kõndida või frustratsioonist käega lüüa… Sa pead end lihtsalt kokku võtma ja edasi minema.” See oli midagi, mis puudutas mind hingepõhjani ja pani mind aru saama, millise eesmärgi nimel me töötame - kelle nimel me töötame. Ja see andis mulle jõudu. Ma mõtlen iga päev töölt koju minnes oma kaasvõitlejatele – kõikidele, kes töötavad selle nimel, et viirusest jagu saada. Olen mõtetes nendega, kes higimull otsa ees rabavad, lootes, et inimene saaks tagasi koju oma pere juurde, et tal oleks ohutu ja et ta oleks kaitstud.

Pingeline töö on pannud mind muutma ka oma harjumusi: vahepeal mediteerin, et töömõtteid peast viia, lisaks olen hakanud aina rohkem enda hommikust aega nautima. Tavaliselt ärkan ma varem üles, et saaksin rahus oma hommikukohvi juua. Ja tegelikult mitte ainult kiiresti kohvi sisse juua, vaid seda ka nautida. See on nii oluline osa minu päevast – see on minu ja mu mõtete aeg. Ma ostsin endale isegi uue kohvimasina...