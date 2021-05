NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kaja Kallas kiitis ennast ajakirjanduses paar nädalat... ja kadus

„Ajakirjandus peaks end distantseerima sellistest asjadest nagu „kuulujutt” ja vältima selliste asjade afišeerimist, sest lugeja ootab ajakirjanduselt analüüsi ja fakte, mitte turujutte. Ukraina meedia pole millegi poolest usaldusväärsem kui vene oma, lihtsalt venelaste propaganda on kordades professionaalsem kui võšivankade oma. Kuulujuttude ja propagandaga ei jõua me kuhugi, ka kirjutise autor Samorodni oli kunagi Kambodžas, mis laste kuritarvitajate meelispaik... Kuulujutt mõelge ise välja ja pange kolme punkti asemele. Delfi, selline rämps ei lähe mitte...”

Ammu polnud midagi kuulda meedia külgede põhimehest aastatel 2014-2016, Vladimir Putinist ning teisipäev katkestas vaikuse: Ukraina meedia vaagis ja analüüsis Venemaa presidendi seksuaalsust ja jõudis järeldusele, et tegu olla homoseksualistiga. Mis on muidugi malbem kunagistest Aleksandr Litvinenko väidetest, et Putin nautivat noorte poiste seltskonda... Kommenteerijates tekitas see vastakaid arvamusi.

„Meil vingutakse iga asja kallal, tee või ära tee, ikka vaid vingumine. Mis selles halba on kui koristamisel eeskuju näitas. Lenin sõi, jõi ja kindlasti käis ka potil. Kas keelame need asjad ära, sest Lenin nii tegi. Narrikari see vingujate kamp ja tubli poiss see Ratase poiss.”

„Ratase kampaaniameistrile tuleb preemiat anda: keegi ei räägi muust kui Ratasest ja Ratase palgist. Iseenesest on see positiivne erand, sest harilikult koosneb eesti poliitika mingist mõttetust jauramisest ja enesekiitusest. Kuigi tõsi, kui kriitikat teha, siis ega palgilõige pole Jüril kõige värskem ja saekett läigib nagu uus eurosent.”

„Kallasest pole muud kuulda olnud kui esimestel nädalatel kiitis ta ajakirjanduses ennast, et on self-made ja kui tore, et Eesti eesotsas nüüd kaks daami. Ja pärast seda- vaikus... Hussari motiivid on küll selged, sest inimene on ise oma elu keeruliseks teinud, tehes valesid otsuseid ning nagu ta Postimehe toimetusest -kus asjad hapuks läksid- raevuka möirgega viimasel hetkel täägirünnakule poliitikasse tormas, siis üritab ta praegu meeleheitlikult teha seda sama kuna riigikokku ei sattunud ja mees on kaks aastat ei-kuskil ning ei-keegi. Selles mõttes on Kaljulaidi hinnangud adekvaatsemad ja neist ei kuma meeleheidet nagu Hussari omadest. Aga Kallas on tõesti nõrk peaminister ja parteiliider, ei saa salata...”

„Ukrainlastel ja venelastel on üks kultuuriruum, see, et nad omavahel tülli keerasid, ei tähenda, et Ukraina propaganda Vene propagandast vähem jama kokku kirjutaks. Putin tegi mitu last ja sebib noorte tibinatega samuti suitsukatteks?”

Neljapäev, 6. mai

Viimastel nädalatel on palju räägitud EKRE flirdist vene valijatega kuid nüüd on jõutud reaalsete tegudeni: Narva linnas on EKRE-ga joondunud nüüd mõned endised keskerakondlased, kes sealsete võimumängude tulemusel jäid toidukünast kaugele ja üritavad tsentristide põlises kindluses Narvas nüüd sinna tänu EKRE-le tagasi pääseda. Olukorda analüüsisid podcastis Erisaade ajakirjanik Krister Paris ja kodanikuaktivist Jevgeni Kristafovitš, kes olid seda meelt, et lootusetu katsega tegemist pole. Kommentaariumist leidis sel teemal väga erinevaid arvamusi.

Aet Süvariik:

„Mõttetu mämmutamine. Vene valijatel on Eestis juba „oma EKRE” Stalnuhhini, Yana Toomi jt. näol, mis on samasugune populismi kõrgpilotaaž kuid vene marurahvusluse majoneesi all. Miks on narvakale või lasnamäelasele tarvis eesti marurahvuslastest luftipumpasid, kui olemas juba enda omad, mis mujal maailmas analooge ei oma? Võib-olla mõni eks-kesik saab koha volikogus ja see on maksimum, mis EKRE oma Narva seiklusest saab.”

c:

„Kas tõesti on venelased nii lollid, et ei saa aru, et Helmed vajavad vaid nende hääli, et jälle endale kõrgeid kohti ja rahva raha eest palka saada ning Eesti riigist kui venelastest on neil ju ükskõik?”

lp.EKRE:

„Olen olnud teie erakonna valija, aga selliste sammude ja väljaütlemiste tõttu arvan, et meie teed lähevad lahku, kuidas on võimalik vene äärmuslastega koostööd teha isegi enne valimisi, see on tülgastav ja miskipärast arvan, et ma pole ainuke kes nii arvab, kõik ei ole müügiks.”

ekre suurusehullustus:

„Kus siin on paljukiidetud maailmavaatelisus. Nii magedat asja kui EKRE teeb pole veel näinud. Liikmelisuse kasvatamiseks võiks ekre veel paluda abi Talibanilt ja Islmairiigilt. Siis oleks täisvärk. Naljanumber see EKRE.”

Reede, 7. mai

Pensioniraha on varsti vaba ja kümned tuhanded Eesti elanikud valmistuvad juba luftitama sajaseid. Kindlasti aimavad seda oma sabakondiga ka ebaausad kodanikud ning just nende eest hoiatab oma nädala viimases juhtkirjas EPLi toimetus: „Tausta uurida ja sõpradelt nõu küsida on igal juhul kasulik, enne kui võõrale inimesele oma hinge või rahakoti avate.” Sellel teemal jätkus kommenteerijatel juttu kauemaks.

Jürgeni mehhaniseeritud püksid:

„Kuulan õudusega, mille alla tuttavad tahavad sambaraha magama panna: iPhone, Türgi puhkus, püsimeik, kullast kõrvarõngad jne. Ega midagi- suuremal osal meie Eesti inimestest ulub kõrvade vahel ikka kõle tuul.”

Munavatt:

„On tõesti mõistetamatu, miks peaks 70+ vanuses inimene, kellel on 50+ tuhat sääste, asuma veel nn investeerima - ta elab elu lõpuni suht rahulikult ära sellest. Või siis päranduseks lisa teenida? Kah jabur.”

Tõsiselt narr:

„Kinnisvarasse investeerimine on ainus ja jääv väärtus. Kinnisvara hinnad muutuvad üleöö ja on praegu jälle kiires tõusujoones. Penskarid on justnimelt targalt tegutsejad, nemad ei loobi oma raskelt teenitud hoiuseid mingitesse kahtlastesse investeerimisäridesse kiire rikastumise eesmärgil. Neil on aega oodata, kinnisvara ei haihtu ja minimaalse elamisraha annab riik.”