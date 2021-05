Anette Mäletjärv: poliitika puudutab ka sind, noor hetero

Mäletan eredalt, kui üks tuttavatest tegi rõlge homofoobse nalja. Küsimuse peale, et miks ta minu kuuldes selliseid nalju teeb, sain vastuseks: „Mul ei ole poliitilisi vaateid". Iseenesest ma ju tean, et see tuttav ei arva minust mu orientatsiooni pärast halvemini, aga ometi ei suutnud ta mulle seda kinnitada, kartes võtta poliitilist seisukohta.