Odini sõdalaste saladused: vägistatud alaealine, läbipekstud naised ja Hitleri-vaimustus

Mikk võttis meeleavaldustele kaasa Reinu, kes on saanud ammu palju kordi karistada kergemate narkootikumidega seotud väärtegude eest, ja Sergei, kes on samuti pika karistusregistriga ja peamiselt varguste tõttu vangis istunud.

Uus poliitika kriminaalide suhtes

Eesti Päevaleht kirjutas juba 2016. aastal, et Burak ja ta sõbrad peksid 1991. aasta septembris koolikaaslase surnuks. Eesti Päevaleht märkis, et selle teabe tõttu visati Burak väidetavasti Odini sõdalaste hingekirjast välja, kuid pärast liikumise eri harude võimuvõitlusi ja vangerdusi on ta siiski praegu Eesti Odini sõdalaste juht.

Odini sõdalaste kuritegelik taust on aastaid kõigile teada olnud. Postimees kirjutas juba liikumise algusajal 2016. aastal, et sotsiaalmeedias oli Odini sõdalaste järgijate seas 182 kriminaalse taustaga inimest, kes olid kokku toime pannud 374 kuritegu. See on reegel ka Odini sõdalaste Skandinaavia harudes Soomes ja Rootsis, kus kohalik meedia on samuti tuvastanud olulisemate liikmete pika vägivaldse tausta.