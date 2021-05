Šoti valimised võitnud Sturgeon lõi iseseisvusküsimuse kohe lauale

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon sõnas pärast valimistulemuste selgumist, et ta kavatseb teise rahvahääletusplaaniga kohe edasi tegelda, kui koroonapandeemia on kontrolli all. Sturgeon lisas, et oleks absurdne ja ennekuulmatu, kui Johnson üritaks inimeste demokraatlikku tahet ignoreerida.

„Boris Johnsonil lihtsalt pole ühtegi demokraatlikku põhjendust takistada Šotimaa rahva õigust otsustada enda tuleviku üle,” ütles Sturgeon. Kõige kiiremal juhul saaks seadusandliku protsessiga edasi liikuda järgmise aasta alguses.

Briti valitsus on väitnud, et referendumi korraldamise peab heaks kiitma Johnson, Briti peaminister on aga korduvalt selgeks teinud, et ei kavatse seda teha. Johnson on rõhutanud, et šotlased juba langetasid 2014. aasta rahvahääletusel oma otsuse.

„Uue hääletuse korraldamine praegusel ajal oleks vastutustundetu ja hooletu,” teatas Johnson väljaandele Daily Telegraph antud intervjuus.

Briti valitsuses on 314-aastase liidu säilitamisega seotud ülesanded Michael Gove’i õlul. Gove’i värskete usutluste põhjal koorub välja, et ta soovib hoiduda jätmast mulje, nagu kavatseks Briti valitsus referendumi korraldamist mõne karmikäelise algatusega takistada.

Ülemkohtusse ei pöörduta



Gove kinnitas pühapäeval, et Briti valitsus ei kavatse näiteks pöörduda ülemkohtusse. 1998. aastal loodi küll Šotimaa aktiga Edinburghis asuv Šotimaa parlament, kuid kuna Šotimaa on endiselt Ühendkuningriigi osa, on osas valdkondades seadusandlik pädevus siiski Briti parlamendil. Gove ja Johnson üritavad aga igati vältida igasuguseid jutte nende õiguste maksmapanekust. Šoti Rahvuspartei (SNP) saadik John Swinney on juba jõudnud süüdistada Johnsonit selles, et too käitub kui Šotimaa ülemus.