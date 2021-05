Šoti valimised võitnud Sturgeon lõi iseseisvusküsimuse kohe lauale

Iseseisvusmeelsed erakonnad võitsid laupäeval Šoti valimistel enamuse. Järgmiseks ootab ees keeruline poliitiline ja õiguslik vägikaikavedu Briti peaministri Boris Johnsoniga, kes ei taha uue referendumi korraldamisest midagi kuulda ja kellele võib referendum lõpuks saatuslikuks saada.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon sõnas pärast valimistulemuste selgumist, et ta kavatseb teise rahvahääletusplaaniga kohe edasi tegelda, kui koroonapandeemia on kontrolli all. Sturgeon lisas, et oleks absurdne ja ennekuulmatu, kui Johnson üritaks inimeste demokraatlikku tahet ignoreerida.