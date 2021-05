Jürgen Ligi: perekond Helme tänane kahvel

Ülestunnistus on iseenesest kiiduväärt, kuid enesele tehtavad etteheited jäävad segaseks. Tagasi maksmise kohustus on laenude tunnus alati ning huvi kulude otstarbe kohta laenu andja tavapärane hooluskohustus. Siiski poleks saanud rahajaotust mullu ära teha Eesti valitsus, kui see oleks Brüsseli diktaat.

Kuulsam muidugi on partei võitlus nakkushaiguste ennetamise seaduse muutmise vastu. Selleks õhutati ka inimesi tänavale, kust osa ei taha siiani lahkuda süüdistusega, et Eestis ehitatakse politseiriiki. Ent igati järjepidev partei käitumises on, et tegemist on sisuliselt eelmise valitsuse ja Helme enese algatuse ja juba kehtiva seadusega, mis koroonnaennetuseks politsei hädaolukorras appi võtta lubab.