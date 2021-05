Vaktsineeritud inimesi siin me ei oota! "Vaktsiinikiirgus" on uus jabur vaktsiinivale, mis Eestis uskujaid leiab

See aga ei saaks tõest kaugemal olla.

Vaktsiinivastased kogukonnad rakendasid mõtte uue propagandavankri ette. Kiirgusega seoti mõte nagu vaktsineeritud inimesed võiksid põhjustada viljatust, menstruaatsioonitsükli häireid või raseduse katkemisi naiste hulgas, kes vaktsiini saanud pole.

See oli mõjus vale. Kanadas keeldusid ärid inimesi teenindamas. Sama teati ka Eestis.

Naistearst Ivo Saarma sõnas üheselt, et vaktsineeritud inimene ei saa mõjutada vaktsineerimata inimest.

"Ei, see ei vasta tõele. Selle kohta pole mitte kuskil mitte midagi teaduspõhiselt kirjutatud."

Sama teatas ka Tartu Ülikooli reproduktiivgeneetika teadur Triin Laisk.

"Vaktsineeritud inimesed ei hakka midagi eritama või vibreerima. Ainus viis, kuidas vaktsineeritud inimesi saab enda ümber olevaid vaktsineerimata inimesi mõjutada, on sõnadega."

Isegi juhul, kui vaktsiinist saadud viiruseosakene saaks kiirguda teistele, teeks ta ka teised viiruse suhtes immuunseks. Kuna see aga võimalik pole, tulebki vaktsineerimisega jätkata. '

Üle 46 tuhande jälgijaga Eesti blogija Merilin Taimre kurtis oma Instagrami kontol, et tema menstruatsioon on ootamatult valulik ning raske. Tema jälgijad pakkusid talle välja, et ehk on temagi üks "vaktsiinikiirguse" ohvritest.



Ka Toompea protestijad jagasid aktiivselt oma kontodel väiteid nagu peavalud, allergiad või verevalumid võiksid olla tingitud kokkupuutest vaktsineeritud inimesega. Kiirgus mõjutavat.

Facebooki kogukondades jagati USA-s viraalset videot, kus keegi dr. Baker keeldub vaktsineeritud patsiente vastu võtmast. Mainimata jääb, et tohter Steven Baker on tegelikult kiropraktik, mitte arst, kes oma kliente valida ei saa. Vaktsineeritud või mitte.



Günekoloog Ivo Saarma pahandas, et kõik selline jutt on meelevaldne ning teeb arstide töö keeruliseks. "Mind paneb imestama, kui palju neid inimesi on, kes sellist jama usuvad. Ma ei ole kuulnud ei koroonavaktsiini või teiste vaktsiinide kohta, et keegi seda viljatusega seostaks."