End jumalaks kuulutanud endine õpilane korraldas Kaasani koolis veresauna

Venemaal Tatarstani pealinnas Kaasanis toimunud koolitulistamises sai surma vähemalt 11 inimest. Üks ohver oli 26-aastane õpetaja, teine kooli töötaja, ülejäänud Kaasani 175. kooli õpilased.

Sotsiaalmeediasse riputatud videotest on näha, kuidas lapsed hüppavad laskude taustal kooli akendest välja. Novaja Gazeta kirjutab, et kaks kolmandalt korruselt alla hüpanud õpilast said surmavalt vigastada.