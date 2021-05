Kas kodu Kabelisauna teel kõlab ebameeldivalt? Tiskre uuselamute arendaja soovib nime millegi ilusama vastu vahetada, sest see võib tulevastes koduostjates tekitada „negatiivset emotsiooni”, nagu kirjutab arendaja kaebuses vallale. Samal ajal on Harku vald ja kohanimenõukogu vastu ning selgitavad, et Kabelisauna on täiesti normaalne ja traditsiooniga nimi.