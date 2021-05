Nurjunud uurimine paljastas Läti Panga eksjuhi uskumatu elu

Ilmārs Rimšēvičsi väidetava korruptiivse käitumise kohta oli peale Ernests Bernise kaebuse avatud teisigi kriminaalmenetlusi. Re:Baltica sai teada, et pärast Norviki panga endise aktsionäri pankur Gusselnikovi kaebust, et Rimšēvičs ja tema käsilased pressivad talt raha välja, algatati uurimine, mis on paraku tõendite puudumise tõttu nüüdseks samuti suletud.

Rimšēvičs on siiski praegu kolmanda juhtumi tõttu kohtu all: teda süüdistatakse Trasta Komercbanka endistelt aktsionäridelt altkäemaksu –kinnimakstud reisi ja sularaha – vastuvõtmises ja 250 000 euro rahapesus. Vastu pakkus Rimšēvičs abi FKMK-ga seotud probleemide lahendamiseks. Vahemees oli Māris Martinsons. Mõlemad kohtualused väidavad, et on süütud.