Nurjunud uurimine paljastas Läti Panga eksjuhi uskumatu elu

2014. aasta suvi hakkas lõppema, kui ühele ABLV panga omanikule Ernests Bernisele helistas Läti Panga president Ilmārs Rimšēvičs. ABLV on kurikuulus 2018. aastal litsentsi kaotanud pank, mis figureeris pidevalt rahvusvahelistes rahapesuskandaalides.

Nii Bernis kui ka Rimšēvičs olid parasjagu puhkusel, kuid Rimšēvičs nõudis siiski kohtumist, soovitatavalt mitteametlikus õhkkonnas. Arvestades Rimšēvičsi olulisust Läti pangandusmaailmas, jäi Bernis nõusse ja nad said kokku ühes Riia kesklinna hotellis. Rimšēvičs rääkis põhjalikult, kui tähtis on USA-ga hästi läbi saada, ega jätnud rõhutamata, et tema aktiivne vahendajaroll võib Läti suure mitteresidentide sektori päästa.

Ja siis kõlas palve: kui pank tahab oma tegevust kaitsta, peab ABLV maksma Rimšēvičsi nimetatud lobistidele 80 000 eurot.