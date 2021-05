Jaan Rekkor: teatritööd tuleb rahulikult ja mõistusega teha. Emotsioonid ei pea tingimata üles-alla käima

Kõigi kultuuriinimeste, ka näitlejate jaoks on viimane aasta olnud ebakindel, segadust tekitav ja poolik. Kuidagi ei teki täisväärtuslikku etendust, kui väikeses saalis on 25 inimest. „Nii nagu publik mulle vastu annab, nii ma käivitun,” ütleb pikaajaline Endla näitleja Jaan Rekkor (63), kes on viimased 15 aastat mänginud ka Eesti Draamateatris.

Siiski ei ole Rekkor käed rüpes istunud. Nõutud teatri- ja seriaalinäitlejal seisab peagi ees põhjamaade voogedastuskanali Viaplay esimese Eesti originaalsarja „Kes tappis Otto Mülleri?” nimiossa sisse elamine. Veelgi suurem publik näeb Rekkorit Briti mängufilmis „Burial”, mida praegu Harjumaa metsades filmitakse.

Kas praegu teatris mõni proov ka toimub või on tänavune kevad eelmise täpne koopia?Jah, vol.2. Koroona on pannud kõik pausile, kuid leidsime siiski kaheinimesetüki, mida koos lavastajaga kolmekesi proovisaalis teeme. Sügisel tuleb lavastus loodetavasti välja, praegu muud ei tahaks öelda selle kohta. Aitab suurt igavusperioodi täita.

Kui nüüd tõesti 24. maist teatrid lahti tehakse, peame muidugi hakkama taas „sisse õppima” ja lavastusi taastama, kaks kuud on ju paus olnud. Ja seda vaid üheks-kaheks mängukorraks, kaheks nädalaks. Et siis minna jälle pausile ja sügisel uuesti alustada. Vaimu näriv on see kõik. Aga kellel poleks. Pausi puhul on kõige hullem see, et kaob järjepidevus ja sellega koos enesekindlus, teatav positiivne ülbus. Üsna hõre on see olukord.Minu jaoks on kõige raskem see, et vedru käib maha. Kas ma ikka suudan seda vedru endas uuesti üles keerata? No ju ma ikka suudan, kuigi pensionini polegi enam kuigi palju aega jäänud... Mis siin nii väga vedrutada enam.