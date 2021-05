On täiesti selge, et parlamendil tuleb viivitamatult asuda arutama korruptsioonieelnõud, mis tegeleks selle pahe ohjeldamisega sisuliselt, mitte vormitäiteks nagu on välja pakkunud praegune valitsuskoalitsioon. Eesti vajab täna otsustavaid samme, et vargus ja riigivara väärkäsutus ei oleks meie poliitilisele süsteemile loomuomane.