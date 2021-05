Juba mingit aega riigikaitse poliitikakujundajate vahel kestnud debatt, milline komakoht peale 2% on riigikaitse arengu seisukohast täiuslik. Seejuures jääb paraku arvestamata, et lähtenumber – sisemajanduse kogutoodang (SKT), ei ole sama lihtsalt planeeritav näitaja ning rasketel aegadel on võimalus ka negatiivseteks arenguteks.