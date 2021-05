TAGATUBA | Kallas laenas Rataselt „musta kasti” otsustamisviisi, mis lööb talle vastu näppe

Ministrid pidid aprilli viimase neljapäeva hommikul kell 10 kogunema, et anda lõplik heakskiit valitsuse nelja-aastasele eelarvekavale. See on tavaliselt poliitikute jaoks magusaim hetk. Teatavaks tehakse kõik head asjad, mida hakatakse rahvale jaotama, ehitama ja ostma. Iga valitsuse liige ootab, et saaks plaanidest teada anda ja silma paista.

Mõnigi minister polnud hommikukohvigi lõpetanud, kui juba kell 8.15 vupsas eri meediakanalitesse Keskerakonna ja riigikogu esimehe Jüri Ratase pressiteade sellest, mida olulist on riigi eelarvestrateegias paika pandud. Ühtlasi märkis Ratas paar tundi enne dokumendi ametlikku valitsuses heaks kiitmist, et see tuleks suvel üle vaadata, kui riigi majandusnäitajad võivad paraneda.

See oli kaval lüke. Ratas pani valitsuselt pihta heade uudiste väljakuulutamise au ja juba kritiseeris kah pealekauba.