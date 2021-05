Pangad ei taha maale kodu ostjaid jutule võtta. Riik plaanib appi minna

Jaak Tõrs, Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja

Eesti Pank on varem soovitanud KredExi eluasemelaenu käenduse saajate sihtrühmasid täpsustada, sest need on praegu väga laialt defineeritud. Keskpanga hinnangul tuleks erandina käsitleda olukorda, kus eluasemelaenu tagatise suhe laenu (LTV) on üle 85% ja seega peaks sihtrühm olema kitsalt piiritletud. Samuti on Eesti Pank soovitanud uusi sihtrühmasid lisades seniseid sihtrühmasid vähendada ehk sellised muudatused peaks toimuma asendusena. Kindlasti võiks kaaluda näiteks maapiirkondades eluasemelaenu võtmise toetamist olukorras, kus vähese tehingute mahu tõttu nõuavad pangad keskmisest suuremat omafinantseeringut ja riigi toetusskeem võiks aidata tõsta LTV 85%-ni. Maapiirkondades on üks probleem selles, et ostetava vara väärtus on tihti väiksem kui uue ehitamise hind, sest maapiirkondade hindamisaktides on üsna suured usalduspiirid.

Riigipoolsete eluasemeturgu toetavate sammude puhul tuleks eelkõige lähtuda sellest, et need aitaksid kõrvaldada mõnda turutõrget või oleksid selgesti põhjendatud sotsiaalse suunitlusega. Käenduse toode peaks olema mõeldud neile, kelle puhul on see selgelt vajalik. Kriitiliselt tuleks üle vaadata noore spetsialisti ja noore pere laste vanuselised piirid. Nende mõlema käenduse eesmärk peaks olema toetada esmast eluaseme soetamist. Samamoodi on talitanud nii mõnedki teised EL-i riigid selliste erandite võimaldamisel. Samuti tuleks hinnata, kas käenduse saamiseks kehtestatud energiatõhusarvu klasside piir on kliimaeesmärkidega kooskõlas.