Kristen Michal: kaua veel soovib Keskerakond olla ajaloo valel poolel ja kas see võiks lõppeda koos ainuvõimu ammendumisega pealinnas?

Hetkel valitsev konsensus on, et aeg liigub ühes suunas. Siiski, on erandeid. Näiteks teatud küsimustes Tallinnas.