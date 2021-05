JUHTKIRI | Vaktsineerime enda ja Eesti vabaks!

Tõenäoliselt tekib esialgu digiregistratuuri sisse logimisega tõrkeid, kui väga palju inimesi püüab seda korraga teha. Ideaalis võiks see IT-süsteem olla nii võimas, et isegi tipptunnil keegi „ukse” taha ei jää, aga praegu on, nagu on. Suures plaanis on kõige olulisem ikkagi see, et vaktsineerimine saab võimalikuks kõigile. Ärge laske võimalikel tõrgetel oma tuju rikkuda ja pöörduge digiregistratuuri hiljem tagasi, kui kohe sisse ei saa. Ka üle 50-aastastele vaktsineerimise avamisel oli alguses ülekoormus, aga hiljem sisse logides oli veel vabu aegu saadaval palju. Kui teate mõnd endast vanemat inimest, kes pole veel vaktsineerimist alustanud, rääkige talle ka, et lähete vaktsineerima, ning pakkuge abi aja broneerimisel või vaktsineerimiskeskusse sõitmisel.