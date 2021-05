ARVUSTUS | Lastefilm, mis on väga suur samm woke-kultuuri verstapostide vahel

Sony välja antud ja „Spiderman: Into The Spiderverse” tegijate arendatud film laenab süžee mõttes väga palju Pixarilt, kus suurem osa mõjuvamaid filme räägivad suureks kasvamisest, minnalaskmisest ja aja kaduvusest. Sisse pikitakse ühiskonnakriitikat liigsest tehnoloogiasõltuvusest. Luuakse armsad kõrvaltegelased – veidi rikkis ja ülikoomiline robotipaar ja pere ebaõnnestunud tõuaretuse tagajärjel saadud koer, mille omadus robotid lühisesse ajada on filmi kõige koomilisem detail.

Perekond peab oma erimeelsused robotite rünnakul ajal ületama ja maailma päästma – selline tavaline perefilmide teema. Põnevust on lastele palju ja muidugi kerget pisarakiskumist ka vanematele, et vaadata veel pea peal seisva lapse poole ja mõelda, et kunagi lendab ka tema pesast minema. Kõik vajalikud linnukesed on olemas. Animatsioon on erakordselt üksikasjalik ja supertasemel. Oleks film planeeritud ajal välja tulnud, siis oleks ta kindlasti kuulunud animatsiooni-Oscari nominentide hulka, sest tänavu oli see valik küllalt kesine. Aga eks järgmisel aastal on film kindlasti nimekirjas.